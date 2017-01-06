Нижегородский школьник получил травмы, решив бесплатно попасть на киносеанс

Подросток сорвался с высоты, решив попасть в кинозал через чердак

Нижний Новгород, , 10:38 — REGNUM В городе Выкса Нижегородской области школьник получил телесные повреждения, решив бесплатно проникнуть в кинозал местного ДК, где демонстрировался художественный фильм.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 12-летний школьник вместе с товарищем забрались по пожарной лестнице на крышу здания, проникли в чердачное помещение, а затем через потолок на строительную конструкцию в зрительном зале. Там подросток сорвался с опоры и с 5-метровой высоты упал на землю.

Мальчик был доставлен в городскую больницу с телесными повреждениями. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья школьника нет.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.