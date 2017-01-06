На берегу германского острова Лангеог нашли тысячи яиц-сюрпризов

Лангеог, Германия, , 10:32 — REGNUM На берегу германского острова Лангеог в Северном море местные жители обнаружили десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. Об этом сегодня, 6 января, сообщает Associated Press.

Море вынесло на берег острова Лангеог десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. Пляж оказался буквально завален ими. Оказалось, что внутри этих яиц-сюрпризов, вместе с игрушкой лежит инструкция на русском языке.

Чтобы очистить пляж местные жители начали собирать яйца. Особенно это понравилось детям, которые принесли домой много сумок с яйцами.

Кроме десятков тысяч пластиковых яиц с игрушками на пляже также были найдены кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы — в частности, сетевые кабели и пластиковые мешки.

Мэр Лангеога Уве Гаррельсп заявил, что сперва странная находка показалась ему чудом, но потом он понял, что это большая проблема. «Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных», — сказал Гаррельсп.

По всей видимости, яйца-сюрпризы и другие предметы попали в море из какого-нибудь контейнера, потерянного грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.

Местные жители продолжают очищать берег острова.