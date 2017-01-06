МИД Киргизии: Среди подозреваемых в терактах в Турции нет киргизстанцев

Турецкая пресса в очередной раз опубликовала непроверенные данные о якобы участии граждан Киргизии в террористических актах на территории Стамбула и Измира

Бишкек, , 10:23 — REGNUM Информация турецких СМИ о том, что среди задержанных в Измире иностранцев, подозреваемых причастности к теракту в ночном клубе «Reina» в Стамбуле, есть граждане Киргизии, не соответствует действительности. Об этом сообщил «Вечерний Бишкек» со ссылкой на посла Киргизской Республики в Турции Ибрагима Жунусова.

По словам дипломата, турецкие официальные органы опровергли появившиеся в прессе публикации об аресте киргизстанцев, а МИД Турции попросил киргизских коллег не реагировать на все подобные сообщения в средствах массовой информации.

«Не подтвердилась и информация о том, что у кого-то из задержанных при себе были киргизские паспорта. Хочу отметить, что и два дня назад в СМИ была такая же информация о Машрапове. Когда вся эта история закончится, мы начнем разбираться», — подчеркнул он.

В Министерстве иностранных дел Киргизии также отметили, что по предварительным данным, среди задержанных по подозрению в теракте, произошедшем накануне, 5 января, в турецком Измире, граждан Киргизии тоже нет.

«Турецкая сторона считает, что появившаяся в Интернете информация является лишь версией и гипотезой прессы без каких-либо официально подтвержденных оснований. На днях премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании в парламенте обратился к СМИ и призвал их не распространять провокационную информацию», — цитирует пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айымкан Кулукееву ИА «24.kg».

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что ночью с 31 декабря 2016 года в Стамбуле произошел теракт — вооруженный автоматом мужчина в костюме Санта-Клауса расстрелял охрану и клиентов ночного клуба «Reina». В результате нападения погибли 39 человек, в том числе 16 иностранных граждан, а также были ранены еще 69 человек. Поиски террориста продолжаются до сих пор.

Напомним также, что 5 января 2017 в турецком городе Измир у здания суда прогремел мощный взрыв. В результате этого террористического акта погибли два человека — полицейский и работник суда. Двое подозреваемых в причастности к теракту были убиты в тот же день в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов.