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В Бангладеш ликвидирован организатор теракта в кафе Holey Artisan Bakery

Происшествия
Теракт был совершен 1 июля 2016 года, погибли 20 заложников и двое полицейских

Дакка, 6 Января 2017, 09:39 — REGNUM  Бангладешские силовики ликвидировали главного организатора нападения на кафе в Дакке 1 июля 2016 года, в результате которого погибли 20 заложников и двое сотрудников полиции. Об этом сегодня, 6 января, сообщает Reuters.

Сообщается, что глава запрещенной в Бангладеш джихадистской группировки «Джаммат-уль-Муджахеддин» Нурул Ислам Марджан был ликвидирован в ходе спецоперации вместе с другими боевиками.

Уточняется, что последние полгода бангладешские силовики нашли и ликвидировали по меньшей мере 40 человек, которые, по мнению силовиков, были причастны к нападению на кафе.

Напомним, 1 июля 2016 года группа террористов взяла в заложники посетителей одного из кафе в Дакке, расположенного в дипломатическом квартале города. Среди заложников были иностранные граждане. В результате этого теракта погибли 20 заложников и двое сотрудников полиции. Среди погибших было девять граждан Италии и семь граждан Японии.

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