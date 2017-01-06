Сильный туман нарушил работу Керченской переправы

Краснодар, , 09:29 — REGNUM Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского рая, причиной стали ухудшившиеся погодные условия.

Пока сильный туман не рассеется, автомобилистов просят воздержаться от поездок на переправу.

Напомним, до этого, по данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция» Керченская паромная переправа осуществляла работу в условиях действующего штормового предупреждения. На линии «Кавказ — Крым» были задействованы паромы «Крым», «Елена» «Протопорос IV», «Гликофилоуса III» и «Олимпиада». За 4 января было перевезено более 7,1 тыс. пассажиров, почти 2 тыс. единиц легкового и грузового транспорта.

По данным синоптиков, на сегодня, 6 января, в Краснодарском крае ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами сильного. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Сложные погодные условия в ближайшие два дня ожидаются и в Крыму из-за Средиземноморского циклона. Прогнозируются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 20−25 м/с.