В Красноярске четыре человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем

Красноярск, , 08:04 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех человек суррогатным алкоголем. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 января, сообщили в ГСУ СКР по краю.

5 января в следственные органы поступило сообщение о том, что на улице Гастелло в комнате общежития найдены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины. Известно, что в течение дня компания распивала спиртное, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», купленный в павильоне.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас следователи ищут павильон, где было куплено спиртное. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2016 года трагедия, связанная с массовым алкогольным отравлением, произошла в Иркутске. Там более 70 человек лишились жизни, употребив концентрат для принятия ванн «Боярышник» с метиловым спиртом.

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