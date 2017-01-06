В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

Якутск, , 08:26 — REGNUM 6 января в Магаданской области синоптики прогнозируют сильные снегопады, порывистый ветер и метель. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Из-за сложных погодных условий в регионе существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах. Вероятны повреждения линий электропередач и связи, нарушение в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образование снежных заносов на дорогах проблемы с автомобильным сообщением. Кроме того, возможны деформации и обрушения слабоукреплённых конструкций, обрушения снежных козырьков и сосулек. Из-за непогоды также может быть разрушено ледовое поле припая Охотского моря.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 января порывистый северный ветер, снег и метель ожидаются в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах. В Среднеканском ждут только сильного снегопада.