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Два человека погибли при крушении вертолета в Лос-Анджелесе

Происшествия
В результате катастрофы вертолёт затонул

Лос-Анджелес, США, 6 Января 2017, 04:09 — REGNUM  В порту Лос-Анджелеса вертолет Robinson R-22 потерпел крушение. В результате произошедшего погибли два человека: пилот и пассажир. Об этом в четверг, 5 января, сообщило издание The Los Angeles Times.

Воздушное судно в результате крушения затонуло. Позже спасатели нашли обломки вертолета и тела погибших.

Береговая охрана США заявила, что прекратила поиски после того, как водолазы обнаружили обломки вертолета на дне Тихого океана близ волнореза. Погибшими оказались пилот Кристофер Рид и фотограф Майкл Джастис, работавший в порту. Рид и Джастис имели репутацию опытных профессионалов, отметили в Береговой охране.

Вертолет произвел вылет из аэродрома в городке Торрэнс 4 января. О крушении воздушного судна сообщили пассажиры круизного лайнера, которые заметили, как небольшой вертолет врезался в воду.

После этого началась поисковая операция. В ней принимали участие экипажи нескольких самолетов, вертолетов и катеров. На время поисковой операции движение судов по акватории порта было временно закрыто. После обнаружения тел жертв крушения это ограничение было снято.

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