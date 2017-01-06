На трассе Ставрополья из-за тумана затруднено движение транспорта

Ставрополь, , 00:41 — REGNUM



В восточном районе Ставропольского края из-за сильного тумана затруднено движение транспорта на трассе Кочубей-Зеленокумск — Минеральные Воды.

Трасса проходит по Буденновскому и Советскому районам Ставрополья. Там установился плотный туман, и видимость ограничена в пределах 30 м, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

В настоящее время инспекторы предупреждают водителей о том, что движение не безопасно в пределах между 198 и 378 км трассы. Ограничение видимости создает аварийную ситуацию на дороге.

Пока ограничений движения не вводилось. Но в ведомстве не исключают, что такое ограничение может быть введено.

Напомним, в ноябре минувшего года на Ставрополье не раз устанавливалось ограничение на трассах из-за непогоды. Тогда это было связано со снегопадами, ураганными ветрами и гололедом.