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Премьер-министр Ямайки: «Информация — лучшее оружие борьбы с преступностью»

Происшествия
Власти Ямайки намерены усилить борьбу с криминалом

Кингстон, 6 Января 2017, 00:22 — REGNUM  Министр национальной безопасности Ямайки Роберт Монтегю объявил ряд мер по усилению борьбы с преступностью и насилием. А также, по повышению эффективности полицейских сил Ямайки на 2017 год. Особое внимание будет уделено усилению противодействия преступности в приходе (округе) Сент-Джеймс, сообщает Caribbean News Now

Отметим, что приход (округ) Сент-Джеймс является одним из самых маленьких территориальных образований Ямайки. Тем не менее на территории округа располагается один из крупнейших аэропортов стран Карибского бассейна—Международный аэропорт имени Сангстера с пассажиропотоком около 4 млн. человек в год.

Роберт Монтегю также заявил, что на Ямайку в январе прибывают два военных корабля из Нидерландов для обеспечения патрулирования морской границы страны. А также военный самолет. который прибудет позже и будет патрулировать границы Ямайки для предотвращения незаконного оборота оружия. Сорок сотрудников Национальной безопасности Ямайки будут направлены для повышения квалификации на Кубу.

Тема общественной безопасности страны и борьбы с преступностью была озвучена и в новогоднем обращении к нации премьер-министра Ямайки Эндрю Майкла Холнесса. Он, в частности, сказал, что правительство готово использовать всю силу закона для решения проблемы преступности, поскольку она является самой большой угрозой для экономической независимости страны. Эндрю Майкл Холнесс призвал людей сообщать о преступлениях, отметив, что «информация является лучшим оружием против преступников», комментирует Caribbean News Now.

Читайте ранее в этом сюжете: 2015 год стал рекордным для Ямайки по количеству убийств

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