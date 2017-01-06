В Германии в результате пожара пострадали около 30 человек
ЧП произошло в четверг, 5 января, в городе Хёфельхоф
Берлин, 5 Января 2017, 23:54 — REGNUM На западе Германии в здании центра для беженцев произошел пожар. Как передает Associated Press, в результате инцидента пострадали около 30 человек.
«Несколько серьезно травмированных людей были доставлены в местную больницу», — говорится в сообщении.
ЧП произошло в четверг, 5 января, в городе Хёфельхоф.
Отмечается, что всего в экс-военных казармах, где вспыхнул пожар, проживали около 500 соискателей на получение убежища в Германии.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
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