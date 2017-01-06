В Германии в результате пожара пострадали около 30 человек

ЧП произошло в четверг, 5 января, в городе Хёфельхоф

Берлин, , 23:54 — REGNUM На западе Германии в здании центра для беженцев произошел пожар. Как передает Associated Press, в результате инцидента пострадали около 30 человек.

«Несколько серьезно травмированных людей были доставлены в местную больницу», — говорится в сообщении.

ЧП произошло в четверг, 5 января, в городе Хёфельхоф.

Отмечается, что всего в экс-военных казармах, где вспыхнул пожар, проживали около 500 соискателей на получение убежища в Германии.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.