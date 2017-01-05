При пожаре в мебельном магазине в Москве пострадал один человек

5 января на востоке Москвы в районе Соколиная гора в мебельном магазине вспыхнул пожар

Москва, , 21:55 — REGNUM Возгорание в мебельном магазине на востоке Москвы ликвидировано. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

«Ликвидирован пожар по адресу: ул. Ткацкая, д. 10», — говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах уточнил, что в результате ЧП пострадал один человек.

«Есть пострадавший, — сказал источник. — Он госпитализирован».

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице сообщили, что 5 января на востоке Москвы в районе Соколиная гора в мебельном магазине вспыхнул пожар.

«Возгорание произошло в двухэтажном металлическом ангаре, где располагается магазин мебели», — отмечалось в сообщении.

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