Четверг, 05 Января 2017 года
22:18:14 МСК

В Великом Новгороде замёрзли автобусы — график движения сорван

Происшествия
Перебои в работе общественного транспорта возникли на маршруте в Кречевицы — самый удалённый микрорайон областного центра
Николай Сверчков. Ямская тройка, застигнутая метелью. 1881 Николай Сверчков. Ямская тройка, застигнутая метелью. 1881

Великий Новгород, 5 Января 2017, 21:48 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 5 января, был сорван график движения автобусов на маршруте №101, соединяющий областной центр с удалённым микрорайоном Кречевицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, перебои в работе общественного транспорта на этом участке возникли с утра, в связи с резким похолоданием, и продолжались примерно до 14:00.

Перерывы между рейсами достигали 2,5 часа.

Вице-губернатор Александр Тарасов, курирующий сферу общественного транспорта, пояснил, что с 1 января 2017 года государственный контракт на обслуживание ряда автобусных маршрутов, в том числе №101, заключён с ООО «ПАТП Великого Новгорода» (входит в состав холдинга «Питеравто»). «Компания заранее не подготовила технику к зиме, в результате чего автобусы, работающие на газе, замёрзли и не вышли на линию», — пояснили в пресс-центре правительства региона.

Уточняется, что 101-й маршрут должны были обслуживать шесть автобусов. К 14:00 на линии работали уже пять, к 18:00 движение на маршруте было полностью восстановлено. Всего в Великом Новгороде в настоящее время на всех маршрутах работают 190 автобусов, перебоев в движении не наблюдается.

«На компанию, которая допустила технический сбой, будут наложены штрафные санкции. В случае дальнейшего ненадлежащего исполнения своих обязанностей контракт с перевозчиком может быть расторгнут», — заявили в пресс-центре правительства Новгородской области. Также сообщается, что власти региона готовы провести публичные слушания по работе общественного транспорта в Великом Новгороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с общественным транспортом в Великом Новгороде обострилась после того, как 12 октября один из ключевых перевозчиков города — ОАО «Автобусный парк» (100% собственность Новгородской области) — из-за долгов по арендным платежам лишился 92 автобусов, арендованных у ООО «ПАТП Великого Новгорода» («Питеравто»).

Читайте подробнее: «Автобусный кризис» в Великом Новгороде: две недели давок и поиск виновных

А также: Новые автобусы для Великого Новгорода вновь будут подержанными

Но уже в декабре ООО «ПАТП Великого Новгорода» вновь появилось на рынке пассажирских перевозок в городе: эта компания выиграла конкурс на обслуживание четырёх автобусных маршрутов (№№ 2, 12, 22 и 101), оказавшись единственным участником аукционов.

Читайте ранее в этом сюжете: Университет подстроил расписание под транспортные проблемы Новгорода

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба общественного транспорта в городах России
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Анатолий КошкинЯпония: поверженные агрессоры требуют извинений и компенсаций у победивших
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
05.01.17
Руслан КостюкПортугалия. Иногда они возвращаются
ЛиссабонПортугалия Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
05.01.17
Отношения России с Прибалтикой с точки зрения геоэнергетики
РигаЛатвия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
05.01.17
Владимир ЛиндерманАмериканский спецназ готовит в Латвии будущих «лесных братьев»
РигаЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
05.01.17
Андрей ВыползовКоллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
КалининградРоссия Авиапроисшествия Политика
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
05.01.17
Редакция ИА REGNUMБлокада Калининграда: шаг первый
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
05.01.17
Станислав СтремидловскийВаршава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
05.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВсё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
05.01.17
Станислав ТарасовТурция готовится озвучить свои новые кавказские инициативы
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
05.01.17
Эстонский подполковник запаса написал два романа о войне с Россией
ТаллинЭстония Информационная война против России Культура
NB!
05.01.17
Айтен ЮранРождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
ГокарнаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
ВенаАвстрия Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
ещё главное