В Великом Новгороде замёрзли автобусы — график движения сорван

Великий Новгород, , 21:48 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 5 января, был сорван график движения автобусов на маршруте №101, соединяющий областной центр с удалённым микрорайоном Кречевицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, перебои в работе общественного транспорта на этом участке возникли с утра, в связи с резким похолоданием, и продолжались примерно до 14:00.

Перерывы между рейсами достигали 2,5 часа.

Вице-губернатор Александр Тарасов, курирующий сферу общественного транспорта, пояснил, что с 1 января 2017 года государственный контракт на обслуживание ряда автобусных маршрутов, в том числе №101, заключён с ООО «ПАТП Великого Новгорода» (входит в состав холдинга «Питеравто»). «Компания заранее не подготовила технику к зиме, в результате чего автобусы, работающие на газе, замёрзли и не вышли на линию», — пояснили в пресс-центре правительства региона.

Уточняется, что 101-й маршрут должны были обслуживать шесть автобусов. К 14:00 на линии работали уже пять, к 18:00 движение на маршруте было полностью восстановлено. Всего в Великом Новгороде в настоящее время на всех маршрутах работают 190 автобусов, перебоев в движении не наблюдается.

«На компанию, которая допустила технический сбой, будут наложены штрафные санкции. В случае дальнейшего ненадлежащего исполнения своих обязанностей контракт с перевозчиком может быть расторгнут», — заявили в пресс-центре правительства Новгородской области. Также сообщается, что власти региона готовы провести публичные слушания по работе общественного транспорта в Великом Новгороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с общественным транспортом в Великом Новгороде обострилась после того, как 12 октября один из ключевых перевозчиков города — ОАО «Автобусный парк» (100% собственность Новгородской области) — из-за долгов по арендным платежам лишился 92 автобусов, арендованных у ООО «ПАТП Великого Новгорода» («Питеравто»).

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Но уже в декабре ООО «ПАТП Великого Новгорода» вновь появилось на рынке пассажирских перевозок в городе: эта компания выиграла конкурс на обслуживание четырёх автобусных маршрутов (№№ 2, 12, 22 и 101), оказавшись единственным участником аукционов.

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