В Подмосковье в результате ДТП пострадали 6 человек

ДТП произошло в четверг, 5 января, на 67 км Киевского шоссе

Наро-Фоминск, Московская область, , 21:07 — REGNUM В Наро-Фоминском районе Подмосковья произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как передает Life.ru, в результате аварии пострадали 6 человек.

ДТП произошло в четверг, 5 января, на 67 км Киевского шоссе.

«При столкновении двух легковых автомобилей шесть человек получили ранения, — говорится в сообщении. — Все пострадавшие доставлены в медучреждение».

В настоящее время выясняются причины аварии.