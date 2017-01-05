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В Подмосковье в результате ДТП пострадали 6 человек

Происшествия
ДТП произошло в четверг, 5 января, на 67 км Киевского шоссе

Наро-Фоминск, Московская область, 5 Января 2017, 21:07 — REGNUM  В Наро-Фоминском районе Подмосковья произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как передает Life.ru, в результате аварии пострадали 6 человек.

ДТП произошло в четверг, 5 января, на 67 км Киевского шоссе.

«При столкновении двух легковых автомобилей шесть человек получили ранения, — говорится в сообщении. — Все пострадавшие доставлены в медучреждение».

В настоящее время выясняются причины аварии.

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