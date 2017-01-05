В Подмосковье в результате ДТП пострадали 6 человек
ДТП произошло в четверг, 5 января, на 67 км Киевского шоссе
Наро-Фоминск, Московская область, 5 Января 2017, 21:07 — REGNUM В Наро-Фоминском районе Подмосковья произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как передает Life.ru, в результате аварии пострадали 6 человек.
ДТП произошло в четверг, 5 января, на 67 км Киевского шоссе.
«При столкновении двух легковых автомобилей шесть человек получили ранения, — говорится в сообщении. — Все пострадавшие доставлены в медучреждение».
В настоящее время выясняются причины аварии.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Япония: поверженные агрессоры требуют извинений и компенсаций у победивших
NB!
05.01.17
Португалия. Иногда они возвращаются
NB!
05.01.17
Отношения России с Прибалтикой с точки зрения геоэнергетики
NB!
05.01.17
Американский спецназ готовит в Латвии будущих «лесных братьев»
NB!
05.01.17
Коллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
NB!
05.01.17
Блокада Калининграда: шаг первый
NB!
05.01.17
Варшава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
NB!
05.01.17
Всё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
NB!
05.01.17
Турция готовится озвучить свои новые кавказские инициативы
NB!
05.01.17
Эстонский подполковник запаса написал два романа о войне с Россией
NB!
05.01.17
Рождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
NB!
05.01.17
Кто на самом деле автор мировой промышленной революции?
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
NB!
05.01.17
Дело Михалкова
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
NB!
05.01.17
«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»