В Югре троих полицейских подозревают в применении пыток

Сейчас решается вопрос об их заключении под стражу

Ханты-Мансийск, , 20:46 — REGNUM В Югре полицейские подозреваются в пытках и насилии над задержанными. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 декабря уже прошлого года оперативный дежурный, его помощник оперативного, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Пыть-Яху, находясь при исполнении в помещении дежурной части, надев на задержанного мужчину наручники, применили в отношении него насилие.

В этот же день указанные сотрудники дежурной части, при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру, также надев наручники. Через некоторое время задержанный был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

Следственным отделом по городу Пыть-Яху СУ СКР ХМАО возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников дежурной части ОМВД и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется отделом собственной безопасности УМВД России по округу.

На данный момент подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Устанавливаются обстоятельства преступных деяний трех полицейских. Следствием изучаются записи с камер видеонаблюдения, служебная документация, установлены и допрошены потерпевшие, свидетели и сослуживцы подозреваемых.