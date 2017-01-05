Мебельный магазин горит в Москве

ЧП произошло в четверг, 5 января, в районе Соколиная гора

Москва, , 19:54 — REGNUM На востоке Москвы в мебельном магазине вспыхнул пожар. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

ЧП произошло в четверг, 5 января, в районе Соколиная гора.

«Возгорание произошло в двухэтажном металлическом ангаре, где располагается магазин мебели», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают специальные службы. Данных о пострадавших пока нет.

Причины возгорания пока неизвестны.