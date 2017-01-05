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Протестная акция дальнобойщиков вызвала пробку на ЗСД в Петербурге

Происшествия
Перекрытие всего пяти пунктов проезда спровоцировало почти полную блокировку движения

Санкт-Петербург, 5 Января 2017, 19:35 — REGNUM  Несколько активистов, представляющихся как защитники интересов водителей-дальнобойщиков, на одном грузовике, «Газели» и трех легковых автомобилях днем 5 января частично заблокировали движение по Западному скоростному диаметру — платной автотрассе в Санкт-Петербурге.

Умышленно протаранив шлагбаумы на пунктах оплаты, участники акции остановились, сделав невозможным проезд через эти пункты. Протестующие таким образом выступают против взимания платы за проезд по ЗСД, что, по их словам, особенно сильно отражается на фурах, постоянно следующих в Морской порт Санкт-Петербурга и из него. Они проводят параллели между системой «Платон» и необходимостью платить за проезд по новым платным дорогам, заявляя о необходимости отмены того и другого.

«Работники ЗСД отнеслись к происходящему благожелательно, не провоцировали дальнобойщиков на конфликт. Прибывшие на место акции сотрудники ГИБДД оформляли протоколы по факту ДТП — столкновение со шлагбаумами. Полиции и задержаний на акции не было», — пишет «Деловой Петербург».

Пока сотрудники ГИБДД оформляли документы, вблизи въезда на ЗСД возникла огромная пробка из автомобилей, которым не хватало оставшихся открытыми пунктов оплаты.

При этом другие СМИ сообщают, что прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции все же задержали как минимум одного участника акции, заковав его в наручники.

«Задержанного дальнобойщика в наручниках увезли вместе с документами на грузовик. Грузовик стоит на месте, перекрывает ещё полосу», — отмечает корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин.

Мнение горожан, активно обсуждающих протестную акцию в соцсетях, разделились. Одни высказывают поддержку дальнобойщикам, считая несправедливым платить за проезд по новой трассе, строившейся, в том числе, на деньги государства. Другие же возмущены тем, что протестующие создали серьезные неудобства другим участникам дорожного движения.

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Напомним, Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина 2 декабря, полностью для движения трасса открылась в ночь с 3 на 4 декабря. Из-за необходимости согласований по тарифу на проезд, до середины февраля 2017 года проезд по Центральному участку ЗСД будет бесплатным.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

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