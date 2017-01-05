Новгородскую область в Рождество ожидают 30-градусные морозы

Великий Новгород, , 19:26 — REGNUM С 6 по 8 января в Новгородской области ожидается усиление морозов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, по прогнозу Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночная температура в регионе в эти дни понизится до 27 — 32 градусов ниже ноля.

Днём с 6 по 8 января ожидается от минус 25 до 28 градусов мороза.

На востоке Новгородской области 7−8 января ожидается понижение ночной температуры воздуха до минус 35 градусов.

В ГУ МЧС России по Новгородской области рекомендуют теплее одеваться, проводить на морозе не более 1,5 часа, отказаться от низкокалорийной диеты и вредных привычек.