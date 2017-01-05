В Татарии из-за метели ограничено движение большегрузов
Водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок без острой необходимости
Казань, 5 Января 2017, 19:03 — REGNUM В Татарии в связи с неблагоприятными дорожно-метеорологическими условиями ограничено движение грузового транспорта в составе автопоездов (длинномеры). Ограничение продлится до улучшения погодных условий, сообщает управление ГИБДД республики.
Кроме того, водителям легковых автомобилей рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Гидрометцентра республики, ночью и днем 6 января на территории Татарии ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, ветер порывами до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица.
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