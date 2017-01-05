Пожар на скважине в Оренбуржье потушен, есть пострадавшие

с. Грачевка, Оренбургская область, , 18:58 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области завершено тушение пожара на нефтяной скважине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на скважине произошёл в 08:42 по местному времени в 18 километрах от села Грачевка. К 19:30 было произведено глушение скважины. Удалось прекратить фонтанирование, производится охлаждение, а затем бригады Бугурусланского военизированного отряда проведут регламентные работы по герметизации скважины.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Татьяна Самойлова, двое рабочих скважины получили ожоги. Они были доставлены в Курманаевскую центральную районную больницу. Им была оказана медицинская помощь, и затем их отпустили по домам.

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