Четверг, 05 Января 2017 года
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В турецком Измире в результате взрыва погибли 2 человека

Происшествия
«Погибли сотрудник полиции и работник суда»

Измир, Турция, 5 Января 2017, 18:13 — REGNUM  Два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля у здания суда в турецком Измире. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Погибли сотрудник полиции и работник суда, — говорится в сообщении. — Ранения получили 5 человек, в том числе сотрудники полиции».

Двое подозреваемых в причастности к теракту были убиты в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов, сейчас полиция ведет поиски еще одного подозреваемого.

Губернатор Измира Эрол Айылдыз сообщил местным сотрудникам СМИ, что злоумышленники взорвали в городе заминированный автомобиль.

«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы, — сказал губернатор. — Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января в турецком городе Измир у здания суда прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

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