Поиски пропавшего в Финском заливе судна продолжаются в тяжелых условиях

Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Активные поиски исчезнувшего в Финском заливе рыболовецкого судна Monni с тремя членами экипажа на борту продолжаются уже вторые сутки. Их ведут более 50-ти человек, несколько судов и вертолет. Об этом сегодня, 5 января, проинформировало ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Напомним, судно не вернулось в порт Усть-Луга в назначенный час утром 4 января, а его электронная система позиционирования перестала подавать сигналы. На судне находились капитан, два матроса и несколько тонн выловленной рыбы.

На поиски судна днем 4 января вышли буксир «Добрыня» и танкер «Эбру». В тот же день в 13:45 буксиром «Добрыня» было обнаружено масленое пятно площадью 15 кв. метров. К месту его обнаружения был отправлен буксир «Союз». В то же время об обнаружении самого судна или следов людей ничего не сообщается.

На береговой линии поиски ведут представители администрации Кингисеппского района Ленобласти, сотрудники МЧС и Погранслужбы ФСБ России, а также добровольцы. К поискам с воздуха привлечен вертолет Ми-8.

«По акватории Финского залива было обследовано 33 кв. км, по береговой линии 10 кв. км, по воздуху 15 кв. км», — уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

5 января поиски с воды, воздуха и берега были продолжены. Они осложняются сильным морозом, плохой видимостью и тяжелой ледовой обстановкой. Температура воздуха на западе Ленинградской области сегодня опустилась ниже минус 20 градусов, наблюдается сильный северо-восточный ветер.

«В группировку сил и средств, осуществляющих поиски, входит наземная, группировка на акватории и авиационная. Всего в поисках судна с рыбаками привлечено более 50 человек, 17 единиц техники. В настоящее время поиски продолжаются», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту исчезновения судна Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Ведутся допросы представителей судовладельца судна, сотрудников порта, изымается документация, касающаяся выхода судна в плавание. Свою проверку по факту ЧП проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

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