Мощный взрыв прогремел в турецком Измире

Измир, Турция, , 17:20 — REGNUM В турецком городе Измир у здания суда прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Движение транспорта в районе перекрыто, — говорится в сообщении. — На место происшествия прибыли кареты «скорой помощи».

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

Отмечается, что после теракта сотрудники правоохранительных органов уничтожили двух предполагаемых террористов. В настоящее время принимаются меры по поимке еще одного.

Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение в средствах массовой информации темы теракта в Измире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. в Стамбуле неизвестный ворвался в ночной клуб Reina и открыл огонь по его посетителям.

Ответственность за теракт, в результате которого погибли 39 человек, на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).