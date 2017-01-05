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В ДТП на Алтае пострадали 29 человек. Трое погибших

Происшествия
Каждому пострадавшему оказана максимально эффективная помощь, — заявил первый вице-губернатор Сергей Локтев
В ДТП на Алтае пострадали 29 человек
Иллюстрация: Минздрав Алтайского края
В ДТП на Алтае пострадали 29 человек

Барнаул, 5 Января 2017, 17:15 — REGNUM  В серьезном ДТП с двумя автобусами, грузовой «ГАЗелю» и легковым автомобилем Audi Q7, произошедшем накануне вечером на на федеральной трассе Р-256 (Чуйский тракт) пострадали 29 человек и трое погибли. Об этом сегодня, 5 января, сообщает официальный сайт Алтайского края. В сообщении подчеркивается, что в связи с данным инцидентом в регионе проводят внеплановую проверку автоперевозчиков.

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Губернатор Алтайского края Александр Карлин выразил глубокие соболезнования семьям погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии. По его поручению 5 января заместитель председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев и министр здравоохранения Ирина Долгова проверили оказание медицинской помощи пострадавшим, находящимся на лечении в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. «В этом медицинском учреждении сконцентрированы лучшие специалисты в сфере оказания скорой медицинской помощи. Каждому пострадавшему будет оказана максимально эффективная помощь», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев.

«Двадцать девять человек с учетом тяжести их состояния и места проживания доставили в больницы Алтайского края. Госпитализированы 16 человек. Сегодня состояние всех пациентов стабильно, они получают всю необходимую помощь, обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Дополнительных сил и средств не требуется», — отметила Ирина Долгова.

Из 16 госпитализированных два человека в тяжелом состоянии, но стабильные, 14 — в состоянии ближе к средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывают своевременно и в полном объеме, — отмечает Алтайкрайздрав.

По поручению главы региона также сформирован оперативный штаб, в задачи которого входит координация работы по оказанию пострадавшим в ДТП необходимой медицинской помощи, их сопровождению в процессе лечения и проведения реабилитации, а также изучение всех обстоятельств ДТП, технического состояния транспортных средств, квалификации их водителей

Минстройтранс Алтайского края совместно с краевым (КГКУ «Алтайавтодор») и федеральным (ФКУ «Упрдор «Алтай») управлениями автодорог провели анализ реагирования дорожных служб в части межведомственного взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю и другими экстренными службами.

Информация о необходимости дополнительных мер в отношении состояния транспортных средств и качественного состава водителей будут доведены Минстройтрансом края до всех перевозчиков на межмуниципальных и местных маршрутах, сообщили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария произошла 4 января, на 240 км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский. По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

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