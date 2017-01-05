ДТП с грузовиком в Рязанской области: один человек скончался

Рязань, , 17:01 — REGNUM В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика в Рязанской области погиб один человек и двое были госпитализированы. ДТП произошло утром 5 января на 396 километре федеральной автомобильной дороги М-5 в Сасовском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Как сообщается, столкнулись легковые автомобили Лада-2114, Ford Focus и грузовой автомобиль Volvo.

В результате аварии, как сообщают СМИ, три человека были госпитализированы, один из них умер по дороге в больницу.

ИА REGNUM отмечает, что всего в Рязанской области за прошедшие сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими. В результате три человека погибли, пятеро получили различные травмы.