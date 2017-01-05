В сирийской Латакии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль
Теракт произошел в четверг, 5 января, недалеко от муниципального стадиона в городе Джабла
Латакия, Сирия, 5 Января 2017, 16:46 — REGNUM В сирийской провинции Латакия прогремел мощный взрыв. Как сообщает RT, в результате инцидента погибли 9 человек, еще 25 получили ранения.
Теракт произошел в четверг, 5 января, недалеко от муниципального стадиона в городе Джабла.
«Около городского стадиона взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
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