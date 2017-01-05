В сирийской Латакии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Происшествия Теракт произошел в четверг, 5 января, недалеко от муниципального стадиона в городе Джабла

Латакия, Сирия, , 16:46 — REGNUM В сирийской провинции Латакия прогремел мощный взрыв. Как сообщает RT, в результате инцидента погибли 9 человек, еще 25 получили ранения. Теракт произошел в четверг, 5 января, недалеко от муниципального стадиона в городе Джабла. «Около городского стадиона взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль», — говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Читайте также: Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии

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