Эпидпорог по гриппу в Воронежской области превышен в 2,4 раза
Уровень заболеваемости за неделю немного снизился
Воронеж, 5 Января 2017, 16:46 — REGNUM В 2,4 раза превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по данным на 4 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.
За последнюю неделю 2016 года к врачам с гриппом и ОРВИ обратились 15 тыс. 575 человек, больше половины заболевших — дети до 14 лет. 70% случаев заболевания зафиксировано в областном центре.
Вместе с тем, по сравнению в предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 6,5%.
По результатам лабораторного мониторинга, в структуре заболеваемости 47% определяют вирусы гриппа, преимущественно типа A (H3N2).
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