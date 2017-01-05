Эпидпорог по гриппу в Воронежской области превышен в 2,4 раза

Воронеж, , 16:46 — REGNUM В 2,4 раза превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области по данным на 4 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

За последнюю неделю 2016 года к врачам с гриппом и ОРВИ обратились 15 тыс. 575 человек, больше половины заболевших — дети до 14 лет. 70% случаев заболевания зафиксировано в областном центре.

Вместе с тем, по сравнению в предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 6,5%.

По результатам лабораторного мониторинга, в структуре заболеваемости 47% определяют вирусы гриппа, преимущественно типа A (H3N2).