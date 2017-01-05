Четверг, 05 Января 2017 года
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Под Владимиром в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

Происшествия
На обледенелой трассе столкнулись сразу пять автомобилей

Владимир, 5 Января 2017, 16:44 — REGNUM  Два человека пострадали в аварии с участием пяти автомобилей во Владимирской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло утром 5 января на 299 км федеральной автодороги М7 «Волга».

По предварительным данным, водитель автомобиля Infinity ЕХ25 столкнулся с автомобилем «Опель Астра». Из-за столкновения в аварию попали еще три автомобиля, водители которых не успели затормозить. Всего в ДТП попали пять автомобилей. Кроме основных, это Toyota Harrier, Hyundai IX35 и ВАЗ-2115.

«В результате данного ДТП получила телесные повреждения пассажир автомобиля «Тойота-Харриер», восьмилетняя девочка, у неё диагностирован ушиб лобной части головы, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы.

После аварии госпитализирована была только женщина, которая находилась за рулем автомобиля «ВАЗ-2115».

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.

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