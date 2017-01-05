В Финском заливе найдено затонувшее рыболовецкое судно «Монни»
Санкт-Петербург, 5 Января 2017, 15:19 — REGNUM Работники Морского спасательно-координационного центра обнаружили в Финском заливе место затопления маломерного судна «Монни», которое пропало сегодня утром, 5 января. Об этом сегодня сообщают санкт-петербургские СМИ.
Напомним, накануне пропала связь с маломерным рыболовецким судном «Монни», которое находилось в акватории Финского залива. Судно должно было прибыть в порт Уть-Луга, но в назначенное время так и не появилось там. Известно, что на борту судна находились три человека.
К поискам пропавшего судна был привлечен вертолет МЧС России.
В итоге было замечено масляное пятно на поверхности воды. Затем на дне Финского залива было зафиксировано судно. Сейчас спасатели готовятся обследовать дно залива.
Судно затонуло у деревни Липово, в 16 километрах к северу от порта Усть-Луга.