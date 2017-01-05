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СМИ: Британский гвардеец чуть не убил королеву Елизавету II

Происшествия
Ночью в парке Букингемского дворца…

Лондон, 5 Января 2017, 14:15 — REGNUM  Бывший британский королевский гвардеец, охранявший Букингемский дворец, однажды чуть не застрелил королеву Великобритании Елизавету II Виндзор. Об этом сегодня, 5 января, пишет британское издание The Time.

Гвардеец стоял на дежурстве в дворцовом парке. Ночью он услышал шорох, а затем увидел человеческую фигуру. Было это около 03:00 по Гринвичу. «Стой, кто идет?!» — крикнул гвардеец. Когда наконец выяснилось, что перед ним королева, которая вышла ночью погулять, так как страдает бессонницей, гвардеец заявил: «Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было не застрелил Вас».

Королева заметила гвардейцу, что хотела бы гулять в парке собственного дворца, не опасаясь за свою жизнь, и сделала гвардейцу выговор. При этом Елизавета пообещала, что впредь будет предупреждать охрану о ночных прогулках.

Издание не уточняет, когда именно произошла эта история, но, по всей видимости, это было несколько лет назад, так как сейчас 90-летней королеве нездоровится, и она не выходит из своих покоев.

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