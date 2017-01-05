Четверг, 05 Января 2017 года
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За год на пьяной езде в Приморье попались почти 13 тысяч автомобилистов

Происшествия
Более 850 из них попались нетрезвыми повторно и привлечены к уголовной ответственности

Владивосток, 5 Января 2017, 13:57 — REGNUM  В Приморском крае за минувший 2016 год инспекторы ГИБДД остановили 12,8 тысячи водителей — любителей «пьяной» езды по дорогам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции, 6 843 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 5 966 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования.

Кроме того, 868 приморцев управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно.

«Злостные нарушители правил дорожного движения привлечены к уголовной ответственности», — отметили в МВД.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает крупный штраф или лишение права управления автотранспортом на срок до 2 лет.

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Пьянство за рулем
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