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Выявлен первый подозреваемый в нападении на бойца Мирзаева

Происшествия
Cherchez la femme

Москва, 5 Января 2017, 13:53 — REGNUM  В ходе следствия по делу о бандитском нападении на российского бойца MMA Расула Мирзаева выявлен первый подозреваемый. Об этом сегодня, 5 января, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что одним из подозреваемых в бандитском нападении на Мирзаева может быть некто Камиль Аллахвердиев. Также выяснились другие подробности нападения. Ранее уже было известно, что дверь в квартиру Мирзаева на Восточной улице в Москве открыла некая девушка.

По данным СМИ речь идет о 24-летней Зубайдат Исмаиловой. Она напросилась к Мирзаеву в гости, чтобы поздравить его в наступающим Новым годом. Более того, она ранее была знакома с Аллахвердиевым. Именно Исмаилова открыла дверь налетчиками.

Напомним, жесткое нападение на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева было совершено в ночь на 31 декабря 2016 года. Трое налетчиков избили Мирзаева, попытались задушить его цепью и выстрелили в голову из травматического пистолета.

С тяжелыми травмами Мирзаев был доставлен в больницу, где его прооперировали.

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Бандитизм, разбой
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