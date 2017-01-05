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Лобовое столкновение на трассе на Кубани: четверо погибших

Происшествия
В обстоятельствах произошедшего разбирается дорожная полиция

Краснодар, 5 Января 2017, 13:35 — REGNUM  В Краснодарском крае произошла смертельная авария. По информации регионального ГУ МВД, дорожно-транспортное происшествие имело место накануне, 4 января, в Кавказском районе.

Виновником автоаварии стал водитель иномарки. Вечером на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин на своем автомобиле Chevrolet он выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения с КамАЗом водитель легковушки погиб на месте. Также травмы не совместимые с жизнью получили и трое пассажиров иномарки.

По сообщению очевидцев трагедии, за рулем иномарки сидела девушка, передает ГТРК «Кубань». По некоторым данным, погибшие были жителями Георгиевска Ставропольского края.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года жертвами ДТП в Краснодарском крае стали четыре человек. Только за первые два дня нового года было зарегистрировано 20 аварий.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертельная автоавария в Геленджике на Кубани: погиб подросток

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Дорожно-транспортные происшествия
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