В свердловском посёлке убили четверых человек

Монетный, Свердловская область, , 13:34 — REGNUM В посёлке Монетном Свердловской области убили четверых человек. По подозрению в совершении преступления задержан рецидивист по кличке «Паровоз», сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

Тела двух женщин и двоих мужчин были найдены на пожарище. Погибшие находились в подполе частного дома с рублеными ранами. В отдел полиции обратилась дочь одной из погибших. Она сообщила, что её мать несколько дней не отвечала не телефонные звонки.

Полиция выяснила, что пожар произошёл 26 декабря. При разборе сгоревших конструкций нашли не только пропавшую женщину, но и ее трех знакомых с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый был пойман 4 января. Полиция полагает, что причиной трагедии стало неосторожно брошенное слово. В результате он зарубил тех, кто находился в доме, а тела сбросил в подпол. Дом затем поджог.

Как пояснил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Сергей Мальцев, гражданину уже предъявлено обвинение. Травмы обвиняемый якобы нанёс людям в тот момент, когда они спали. «Раскрыть данное преступление в достаточно короткие сроки удалось благодаря неотложным грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно сотрудниками Следственного комитета и полиции», — отметили в СКР.

Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Отметим, кроме убийств он может ответить и за умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.