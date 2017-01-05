Башкирский школьник погиб, отравившись газом из баллончика

Уфа, , 12:51 — REGNUM В Башкирии проводится доследственная проверка по факту гибели 12-летнего мальчика. Ребенок скончался в одной из больниц Уфимского района республики 4 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, двое 12-летних мальчиков купили в магазине 3 баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из детей набрал газ в рот и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание. Ребенок был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.