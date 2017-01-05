Пора на свалку: У В-52 ВВС США отвалился двигатель во время полета

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM В США у стратегического бомбардировщика В-52 в ходе тренировочного полета отвалился один из двигателей. Об этом сегодня, 5 января, пишет портал Defense News.

Сообщается, что тренировочный полет В-52 проходил накануне, 4 января. Одна из четырех гондол с двумя турбореактивными двигателями оторвалась от самолета и упала в безлюдной местности в 46 км к северо-востоку от базы ВВС Майнот в штате Северная Дакота. Посланный на место падения двигателя вертолет UH-1N обнаружил обломки двигателя.

Сам бомбардировщик благополучно совершил посадку на авиабазе, так как у него оставалось ещё три двигательные гондолы по два турбореактивных двигателя Pratt & Whitney TF33-P-3/103 в каждой. Никто из членов экипажа не пострадал.

Командование базы Майнот подчеркнуло, что во время тренировочного полёта на В-52 не было никакого вооружения.

Причина аварии пока не установлена. Специальная комиссия начала расследование.

Американский стратегический бомбардировщик В-52 впервые поднялся в воздух в далеком 1952 году. В 1955 году он был принят на вооружение ВВС США. Серийное производство самолетов осуществлялось с 1952 по 1962 годы. Всего было произведено 744 таких стратегических бомбардировщика. Для своего времени эта была очень хорошая боевая машина.

Боевой радиус стратегического бомбардировщика составляет почти семь тысяч километров. Он может поднять на борт до 23 тонн боеприпасов. В-52 создавался как основной стратегический бомбардировщик ВВС США для нанесения ядерных ударов по территории Советского Союза в случае начала Третьей мировой войны.

В годы холодной войны США окружили территорию СССР своими военно-воздушными базами и разместили на них В-52 с ядерными бомбами. Бомбардировщики на ротационной основе постоянно находились в воздухе с ядерными бомбами на борту. В случае начала войны с СССР, экипажу В-52 надлежало вскрыть специальный сейф, где находились коды активизации ядерных бомб, а также координаты основной и резервной целей для ядерной бомбардировки на территории СССР.

Только развитие ракетной техники и создание межконтинентальных ядерных ракет позволило СССР сдержать американские планы развязывания Ядерной войны.

Тем не менее, с появлением МБР, актуальность B-52 не исчезла и базы ВВС США по периметру границ СССР оставались и существуют до сих пор. На них также находятся стратегические бомбардировщики В-52 и ядерные бомбы, ждущие своего часа. Однако, полеты В-52 совершают уже не так часто, как в годы холодной войны.

Дело в том, что на данный момент всем оставшимся в строю В-52 уже больше пятидесяти лет. Несмотря на то, что B-52 разрабатывался в 50-х под требования холодной войны, он по-прежнему остаётся основным самолётом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС и будет оставаться таковым, как минимум, до 2030 года. В американский военный бюджет постоянно закладывается статья расходов на модернизацию В-52.

Дискуссия о замене В-52 более новыми стратегическими бомбардировщиками идет в американских военных и политических кругах уже давно.

Так в конце 80-х годов XX века компанией Northrop Grumman был разработан тяжелый малозаметный бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Производство этого бомбардировщика началось в 1989 году и завершилось в 1999. Был создан только 21 такой бомбардировщик.

Главной причиной, почему B-2 не стал полноценной заменой В-52 — это его цена. Один такой бомбардировщик стоит баснословные $2 млрд. Это самый дорогой самолет в мире.

После распада СССР и завершения холодной войны американские стратеги решили, что Вооруженным силам США в их конфигурации на начало 90-х годов XX века просто никто не может противостоять и решили сократить программу B-2. Таким образом жизнь В-52 была существенно продлена. На данный момент этот бомбардировщик является рекордсменом по срокам боевой службы в авиации.