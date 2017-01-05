В Эстонии вскрыта преступная сеть чиновников, подделывавших госдокументы

В основном, «клиентами» представителей Департамента полиции и погранохраны становились граждане не входящих в ЕС государств и местные «неграждане»

Таллин, , 12:29 — REGNUM Государственная прокуратура Эстонии предъявила обвинения двенадцати лицам по делу о преступной группировке, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов, в их числе — четыре чиновника Департамента полиции и погранохраны (ДПП). Об этом сегодня, 5 января, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на материалы следствия.

Всего по делу в качестве подозреваемых проходили 74 человека. Предварительное заседание Харьюского уездного суда по этому делу состоится 17 января.

Согласно обвинению, в период 2011—2015 годов заказчики через четырех сотрудников Департамента полиции и погранохраны (ДПП) получали различные документы, в том числе аттестаты о получении образования, документы, которые подтверждали результаты экзаменов на знание эстонского языка и давали основание для получения вида на жительства и гражданства, а также медицинские справки. Для этого члены группировки прибегали к подделке государственных документов, представлению ложных данных и сообщникам, действовавшим под чужим именем.

Единственной женщиной из 12 обвиняемых, которая находится под стражей, является 65-летняя Любовь Генрихсон, которая обвиняется в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в неоднократной даче взяток и пособничестве при даче взяток, использовании поддельных документов, злоупотреблении важным личным документом и мошенничестве. Помимо нее перед судом предстанут Меэли Палувитс, Жанна Реэде, Лайви Сеэман, Юлле Лилл, Сергей Зимаков, Ирина Савенкова, Ольга Цветкова, Екатерина Бочарова, Екатерина Леонова и Антон Киммер. Все они, среди прочего, обвиняются в участии в преступном сообществе. Оксана Дмитриева обвиняется в злоупотреблении важным личным документом.

Следствие выяснило, что возможностью получить гражданство или вид на жительство с помощью поддельных документов в основном пользовались граждане третьих стран, а также неграждане Эстонии.