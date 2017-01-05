СМИ: натовский самолет над Курилами опасно сблизился с пассажирским бортом

Южно-Сахалинск, , 11:43 — REGNUM Боевой самолет одной из стран Североатлантического альянса опасно сблизился с российским пассажирским самолетом в районе Курильских островов. Об этом сегодня, 5 января, сообщает Life.

Сообщается, что натовский боевой самолет опасно сблизился с российским лайнером Bombardier в районе Курил. Региональный пассажирский самолет вылетел с Сахалина. На высоте шесть тысяч метров пилоты пассажирского самолета заметили натовский самолет, который пересекал воздушный коридор.

Российскому пассажирскому самолету пришлось экстренно снижаться, чтобы избежать столкновения. Диспетчеры пытались выйти на связь с натовским самолетом, но ответа не последовало.