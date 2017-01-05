В Оренбуржье вспыхнула нефтяная скважина

с. Грачевка, Оренбургская область, , 11:37 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области вспыхнула газо-нефтяная скважина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МИЧС России по региону.

ЧП произошло в 08:42 в 18 километрах от села Грачевка. Погибших и пострадавших нет. Угроза населенному пункту отсутствует.

К ликвидации последствий пожара привлечено 56 человек и 20 единиц техники. По данным МЧС, сил и средств достаточно.