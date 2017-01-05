На борту пропавшего в Финском заливе судна было не менее пяти тонн рыбы

Судьба пропавшего более суток назад судна и его экипажа до сих пор неизвестна

Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM На борту без вести пропавшего в Финском заливе маломерного рыболовецкого судна Monni находилось три члена экипажа и не менее пяти тонн выловленной рыбы. Об этом сегодня, 5 января, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

По факту исчезновения судна Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Этот преступление может быть наказано лишением свободы на срок до семи лет.

Как отмечают в СЗ СУ на транспорте, уже проводятся допросы представителей судовладельца судна, сотрудников порта, изымается документация, касающаяся выхода судна в плавание.

Напомним, рыболовецкое судно утром 4 января перестало выходить на связь, обнаруживаться системой электронного позиционирования и не вернулось к ожидаемому времени в порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Местонахождение судна и членов экипажа до сих пор не установлено.

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В настоящее время идут поиски судна или его следов сотрудниками МЧС, береговой охраны ФСБ России, представителями администрации Кингисеппского района. В поисках участвует вертолет Ми-8 МЧС России.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — отметили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи судна.

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