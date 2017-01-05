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Прокуратура ведет проверку в связи с исчезновением судна в Финском заливе

Происшествия
Поиски судна продолжаются уже сутки, но пока безрезультатно

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 5 Января 2017, 11:03 — REGNUM  Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи 4 января 2017 года рыболовецкого судна Monni в акватории Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что данное судно на место стоянки в порт Усть-Луга не прибыло, с экранов радиолокационных станций судно пропало, на его борту находятся три человека», — уточнили в транспортной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки, которая поручена Калининградскому и Ленинград-Финляндскому транспортным прокурорам, будет изучаться исполнение законодательства о безопасности плавания. Ход проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой взят на контроль.

Как сообщало ГУ МЧС России по Ленинградской области, 4 января в 11:30 в органы МЧС поступила информация об отсутствии связи с рыболовецким судном.

Утром 4 января судно должно было вернуться в порт Усть-Луга в Ленобласти, но этого не произошло. Последний сеанс связи с рыбаками был в 08:10. После этого система электронного позиционирования судна данных не передавала.

Поисково-спасательные работы в акватории Финского залива продолжаются. В поисках судна участвуют спасатели, береговая охрана ФСБ, представители администрации Кингисеппского района, добровольцы. Привлечен вертолет Ми-8.

Читайте ранее в этом сюжете: В Финском заливе пропало рыболовецкое судно

Читайте развитие сюжета: На борту пропавшего в Финском заливе судна было не менее пяти тонн рыбы

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