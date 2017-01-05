В Багдаде прогремел взрыв. Погибло шесть человек
Еще 15 получили ранения
Багдад, 5 Января 2017, 10:52 — REGNUM
Шесть человек погибло, еще 15 получили ранения в результате взрыва 5 января в одном из районов столицы страны Эль-Обаиди, заявили источники в полиции и медицинских службах. Об этом сообщает Figaro.
Взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие поблизости от мечети в районе, в котором проживает преимущественно шиитское население.
Ни одна организация не взяла на данный момент на себя ответственность за теракт, однако за последние несколько дней о своей причастности к серии терактов в стране, жертвами которых стали около 60 человек, заявили боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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