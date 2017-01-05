СМИ: на Урале помощник военного прокурора угнал «Мерседес»

Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Екатеринбурге помощник военного прокурора угнал автомашину «Мерседес». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Life.ru.

Автомашина была найдена на одной из бесплатных парковок возле детской поликлиники. По горячим следам задержали 34-летнего подозреваемого — капитана юстиции. Он отказался от дачи показаний.

В полиции инцидент не комментируют. По данным издания, расследование ведёт военное следственное управление СКР по Центральному военному округу.

В ведомстве СКР пока не прокомментировали произошедшее.