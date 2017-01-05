Из-за мороза во Владимирской области развернуты пункты обогрева

Спасатели рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице

Владимир, , 10:28 — REGNUM Сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области развернули три пункта обогрева на трассах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пункты появились на 174 км трассы М-7 «Волга», а также на трехсотом километре этой дороги.

«В связи с резким похолоданием сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева на федеральных трассах. А именно мобильные пункты обогрева развёрнуты: на трассе М-7 «Волга» 174 км. Южный объезд г. Владимира и М-7 «Волга» 300 км в Вязниковском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мобильных пунктах водители смогут согреться, получить горячую еду и чай, а также подзарядить свои гаджеты.

ИА REGNUM отмечает, что 5 января во Владимире от — 10 до — 16 градусов. Однако уже 6 января температура, по прогнозам синоптиков, упадет до минус 22.