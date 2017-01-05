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Больше всего нелегалов в Астраханскую область едут из Узбекистана

Происшествия
Въехать на территорию России в ближайшие пять лет не смогут более 250 иностранцев
Нелегальная миграция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нелегальная миграция

Астрахань, 5 Января 2017, 10:20 — REGNUM  За прошлый год с территории Астраханской области на Родину были возвращены 255 нелегальных мигранта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов 5 января, большинство выдворенных за пределы страны — граждане ближнего зарубежья.

Чаще всего за нарушение правил пребывания в российском государстве административному выдворению подвергались граждане Узбекистана. Таких 165 человек. Среди нелегальных мигрантов также были «замечены» граждане Таджикистана (34 человека), Азербайджана (25 человек). Незаконно на территории региона находились шесть граждан Казахстана, пять — Киргизии, четверо граждан Украины и столько же из Армении, трое граждан Туркмении и семеро — Китая.

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В Астраханской области потребность в загранпаспортах снизилась вдвое

Также в Кабул был отправлен гражданин Афганистана, в Кишинев — гражданин Молдавии. Назад в Российскую Федерацию нелегалы не смогут вернуться в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее только за первые шесть месяцев за пределы РФ были выдворены 124 иностранных гражданина, а 96 иностранным гражданам сократили сроки временного пребывания на территории России. Всего в Астраханской области было выявлено более 1,8 тыс. нарушений миграционного законодательства. На нарушителей наложено 11 млн рублей административных штрафов.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Астраханской области с начала года выдворены 124 иностранца

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Миграция, гражданство, паспортизация
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