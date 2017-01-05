Четверг, 05 Января 2017 года
11:41:02 МСК

Арестованы граждане стран СНГ, подозреваемые в подготовке теракта в Турции

Происшествия
У возможных соучастников нападения на стамбульский ночной клуб конфисковали фальшивые паспорта и армейскую амуницию

Бишкек, 5 Января 2017, 10:11 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Турции провели спецоперацию, в ходе которой задержали 40 человек, подозреваемых в соучастии в организации теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сегодня, 5 января, сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что среди задержанных есть граждане России — выходцы из Дагестана, а также граждане Казахстана и Киргизии, в том числе 20 детей — 9 мальчиков и 11 девочек.

В ходе обыска в местах проживания арестованных были обнаружены порядка 65 фальшивых паспортов и других удостоверяющих личность документов, а также приборы ночного видения, снайперский прицел и иное военное снаряжение, пишет «Вечерний Бишкек».

По версии турецких полицейских, задержанные могут быть членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и ряде других стран).

В настоящее время Министерство иностранных дел и Госкомитет нацбезопасности Киргизии проверяют сведения о том, что среди 40 задержанных по подозрению в причастности к организации теракта в ночном клубе Стамбула есть киргизские граждане, уточнило ИА «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что в новогоднюю ночь на стамбульский ночной клуб «Reina» напал вооруженный автоматом террорист в костюме Санта-Клауса. Преступник убил полицейского и 38 посетителей развлекательного заведения, а также ранил еще 69 человек. После этого нападавший переоделся и скрылся в неизвестном направлении. Турецкая полиция уже установила личность террориста, но найти и задержать его пока не удалось.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что это особо тяжкое преступление якобы совершил гражданин Киргизии Яхье Машрапов, однако впоследствии выяснилось, что в момент нападения на стамбульский ночной клуб киргизстанец находился на территории Киргизской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Яхье Машрапов заявил о непричастности к теракту в Стамбуле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракт в ночном клубе Стамбула
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Айтен ЮранРождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
ГокарнаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.01.17
«Трамп с презрением относится к ЦРУ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
ещё главное