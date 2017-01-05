Арестованы граждане стран СНГ, подозреваемые в подготовке теракта в Турции

Бишкек, , 10:11 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Турции провели спецоперацию, в ходе которой задержали 40 человек, подозреваемых в соучастии в организации теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сегодня, 5 января, сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что среди задержанных есть граждане России — выходцы из Дагестана, а также граждане Казахстана и Киргизии, в том числе 20 детей — 9 мальчиков и 11 девочек.

В ходе обыска в местах проживания арестованных были обнаружены порядка 65 фальшивых паспортов и других удостоверяющих личность документов, а также приборы ночного видения, снайперский прицел и иное военное снаряжение, пишет «Вечерний Бишкек».

По версии турецких полицейских, задержанные могут быть членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и ряде других стран).

В настоящее время Министерство иностранных дел и Госкомитет нацбезопасности Киргизии проверяют сведения о том, что среди 40 задержанных по подозрению в причастности к организации теракта в ночном клубе Стамбула есть киргизские граждане, уточнило ИА «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что в новогоднюю ночь на стамбульский ночной клуб «Reina» напал вооруженный автоматом террорист в костюме Санта-Клауса. Преступник убил полицейского и 38 посетителей развлекательного заведения, а также ранил еще 69 человек. После этого нападавший переоделся и скрылся в неизвестном направлении. Турецкая полиция уже установила личность террориста, но найти и задержать его пока не удалось.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что это особо тяжкое преступление якобы совершил гражданин Киргизии Яхье Машрапов, однако впоследствии выяснилось, что в момент нападения на стамбульский ночной клуб киргизстанец находился на территории Киргизской Республики.

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