Американский бомбардировщик В-52 потерял двигатель при полете над США

Вашингтон, , 10:10 — REGNUM У американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета отвалился один из двигателей. Об этом сегодня, 5 января, пишет Defense News.

Сообщается, что стратегический бомбардировщик B-52 военно-воздушных сил США совершал тренировочный полет в американском воздушном пространстве. Один из реактивных двигателей бомбардировщика отвалился примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот в Северной Дакоте.

Экипаж самолета из пяти человек смог успешно посадить самолет. Никто не пострадал. На земле так же нет разрушений — двигатель упал в безлюдную местность.

У B-52 имеются четыре сдвоенных реактивных двигателя. Потеря одного не представляет серьезной опасности для бомбардировщика.