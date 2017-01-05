Американский бомбардировщик В-52 потерял двигатель при полете над США
Самолет выполнял тренировочный полет в американском воздушном пространстве
Вашингтон, 5 Января 2017, 10:10 — REGNUM У американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета отвалился один из двигателей. Об этом сегодня, 5 января, пишет Defense News.
Сообщается, что стратегический бомбардировщик B-52 военно-воздушных сил США совершал тренировочный полет в американском воздушном пространстве. Один из реактивных двигателей бомбардировщика отвалился примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот в Северной Дакоте.
Экипаж самолета из пяти человек смог успешно посадить самолет. Никто не пострадал. На земле так же нет разрушений — двигатель упал в безлюдную местность.
У B-52 имеются четыре сдвоенных реактивных двигателя. Потеря одного не представляет серьезной опасности для бомбардировщика.
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