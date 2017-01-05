Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Торонто
Не смогли разъехаться
Торонто, Канада, 5 Января 2017, 08:57 — REGNUM В международном аэропорту «Пирсон», расположенном вблизи канадского города Торонто, столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сегодня, 5 января, сообщает СВС.
Сообщается, что инцидент произошел рядом с одним из посадочных терминалов. Столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний Pakistan International Airlines и Air France.
Пакистанский самолет во время маневрирования задел своим крылом окончание крыла стоящего на стоянке французского авиалайнера.
В результате инцидента никто не пострадал. Пассажирам пакистанского лайнера пришлось провести в аэропорту долгие часы ожидания, прежде чем они смогли улететь.
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