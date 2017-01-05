Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Торонто

Торонто, Канада, , 08:57 — REGNUM В международном аэропорту «Пирсон», расположенном вблизи канадского города Торонто, столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сегодня, 5 января, сообщает СВС.

Сообщается, что инцидент произошел рядом с одним из посадочных терминалов. Столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний Pakistan International Airlines и Air France.

Пакистанский самолет во время маневрирования задел своим крылом окончание крыла стоящего на стоянке французского авиалайнера.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажирам пакистанского лайнера пришлось провести в аэропорту долгие часы ожидания, прежде чем они смогли улететь.