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Запустить калининградский аэропорт помогли военные Балтфлота

Происшествия
Ликвидация последствий аварии Airbus A321 заняла много времени

Калининград, 5 Января 2017, 08:24 — REGNUM  Международный аэропорт «Храброво» в Калининграде смог восстановить свою работу и открывается сегодня, 5 января, после аварии пассажирского самолета Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сегодня, 5 января, сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, в ночь на 4 января в «Храброво» совершил посадку самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», который совершал рейс из Москвы. Самолет не смог вовремя затормозить и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

У воздушного судна отломалась передняя стойка шасси, и он упал на «брюхо». Все пассажиры были эвакуированы, никто серьезно не пострадал.

Оказалось, то в аэропорту нет специальной техники, способной убрать самолет с взлётно-посадочной полосы. Воздушную гавань пришлось закрыть, что привело к задержкам множества рейсов, как в самом Калининграде, так и в других российских городах.

Убрать самолет удалось с помощью военных тягачей, которые прибыли в «Храброво» этой ночью.

«Все нормально, аэропорт открываем с 06.00 (7.00 мск), три рейса «Аэрофлота» готовятся к взлёту в «Шереметьево», сломанный борт на стоянке, полоса в норме, первый самолет «Аэрофлота» только что вылетел, прибытие 07.30», — сказал Алиханов.

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