В Нигерии силовики ликвидировали трех террористок-смертниц

Абуджа, , 07:54 — REGNUM Нигерийские силовики ликвидировали трех террористок-смертниц, которые должны были подорвать себя на одном из рынков на северо-востоке Нигерии. Об этом сегодня, 5 января, сообщает Associated Press со ссылкой на военных и представителей гражданских властей.

Сообщается, что силовикам удалось ликвидировать смертниц на подходе к одной из деревень рядом с городом Мадагали. Завидев силовиков, террористки бросились бежать. Правоохранители открыли по ним огонь. Одна из пуль попала во взрывчатку, прогремел взрыв, который убил двух террористок. Третья была застрелена при попытке бегства.

Власти считают, что теракт планировала совершить исламистская группировка «Боко Харам».

Исламистская группировка «Боко Харам» («Западное образование запрещено») действует в Нигерии и добивается введения шариата по всей стране. «Боко Харам» регулярно устраивает теракты в Нигерии. Власти этой страны, совместно с Нигером, Чадом и Камеруном ведут против «Боко Харам» военнцю операцию.

Также известно, что «Боко Харам» присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).